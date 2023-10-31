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Slant TV with Bill Self and Nicolas Timberlake

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday afternoon, Bill Self and Nicolas Timberlake met with the media to preview FHSU and more. The duo talked about the loss at Illinois, facing Fort Hays State on Wednesday night, KU's three-point shooting on Sunday night, the status of Johnny Furphy and Kevin McCullar, Jr., and much more.

Bill Self

Nicolas Timberlake

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