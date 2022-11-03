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{{ timeAgo('2022-11-03 22:45:09 -0500') }} basketball Edit

Slant TV with Bill Self and Norm Roberts

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday night, No. 5 Kansas defeated Pittsburg State, 94-63 in the first exhibition game of the season. Minutes after the game, Bill Self and Norm Roberts talked about the outcome, what stood out about KU's performance, what to expect with Self and Kurtis Townsend suspended the first four games of the regular season, and much more.

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