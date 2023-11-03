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Slant TV with Bill Self and Parker Braun

Joe Blake • JayhawkSlant
Staff Writer
@JoeBlake01

On Friday afternoon, Bill Self and Parker Braun met with the media to preview the NCCU game and more. The duo looked back on the exhibition win against FHSU, the season opener on Monday night, opening the season No. 1, the health of Kevin McCullar, Jr., and Johnny Furphy, and more.

Bill Self

Parker Braun

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