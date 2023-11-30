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Slant TV with Bill Self, Elmarko Jackson, and Hunter Dickinson
Shay Wildeboor
•
JayhawkSlant
Editor
On Thursday afternoon, Bill Self, Elmarko Jackson, and Hunter Dickinson met with the media to preview the Connecticut game and more. The trio talked about what stands out about the Huskies, what the Jayhawks must do be successful on Friday night, how much pride is on the line when playing at home against a top-5 opponent, and much more.
Bill Self
Elmarko Jackson and Hunter Dickinson
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