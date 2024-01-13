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Slant TV with Bill Self, Hunter Dickinson, and KJ Adams, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Late on Saturday afternoon, No. 3 Kansas defeated No. 9 Oklahoma, 78-66. Hunter Dickinson (24), Kevin McCullar, Jr. (21), and KJ Adams, Jr. (15) led the way offensively for the Jayhawks. Minutes after the game, Bill Self, Dicksonson, and Adams, Jr., met with the media to talk about KU's big win and much more.

Bill Self

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Hunter Dickinson and KJ Adams, Jr.

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