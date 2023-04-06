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Slant TV with Bill Self, Jalen Wilson, Kevin McCullar, Gradey Dick

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self, Jalen Wilson, Kevin McCullar, Jr., and Gradey Dick met with the media after KU's banquet on Thursday. Four talked about KU's season, what's next for Wilson, McCullar, Jr., Dick, what Self hopes to land in the portal, and much more.

Bill Self

Jalen Wilson and Kevin McCullar, Jr.

Gradey Dick

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