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Slant TV with Bill Self, Kevin McCullar, Jr., and Johnny Furphy

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self, Kevin McCullar, Jr., and Johnny Furphy met with the media after No. 1 Kansas rolled past Manhattan, 99-61. The trio talked about another fast start against the Jaspers, the overall performance on Friday night, facing Kentucky on Tuesday night, and much more.


Bill Self

Kevin McCullar, Jr., and Johnny Furphy

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