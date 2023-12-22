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Slant TV with Bill Self, Kevin McCullar, Jr., and Nicolas Timberlake

Joe Blake • JayhawkSlant
Staff Writer
@JoeBlake01

No. 2 Kansas moved to 11-1 on the season after defeating Yale, 75-60 on Friday night. Kevin McCullar, Jr., scored a career-high 34 points, while Nicolas Timberlake chipped in 13 points. Minutes after the win, Bill Self, McCullar, Jr., and Timberlake met with the media.

Bill Self

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Kevin McCullar, Jr., and Nicolas Timberlake

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