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Slant TV with Ernest Udeh, Jr., Gradey Dick, and MJ Rice

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday night, No. 5 Kansas defeated North Dakota State, 82-59. Minutes after the game, Ernest Udeh, Jr., Gradey Dick, and MJ Rice met with the media. The trio talked about KU's performance against the Bison, the play of Jalen Wilson, who scored 21 points and pulled down nine rebounds, the upcoming game against Duke, and much more.

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