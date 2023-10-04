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Slant TV with Hunter Dickinson at PXG in Overland Pak, Kansas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Late on Wednesday afternoon, Hunter Dickinson made his way to PXG in Overland Park, Kansas. While talking to the media, Dickinson talked about the reason behind his trip to PXG, his thoughts on Late Night in the Phog, what to expect on Friday night, a few teams he's most looking forward to facing this season, if scoring from behind the arc is something head coach Bill Self welcomes and much more.

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