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Slant TV with Jalen Wilson, Gradey Dick, and KJ Adams, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday afternoon, Jalen Wilson, Gradey Dick, and KJ Adams, Jr., met with the media to preview the Big 12 tournament. The trio also talked about the Big 12 yearly awards, which were handed out on Sunday, the loss to Texas on Saturday, the goal moving forward the rest of the season, and much more.

Jalen Wilson

Gradey Dick and KJ Adams, Jr.

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