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Slant TV with Keith Langford, Marcus Morris, and Mario Little

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Wichita, Kansas -- Minutes after Mass Street defeated We Are D3, 70-67 in the opening round of TBT, Keith Langford, Marcus Morris, and Mario Little spoke to the media. The trio talked about overcoming a double-digit deficit, making key plays down the stretch to emerge victorious, the play of several players in the second half, the health of the team, what to expect on Saturday, and much more.

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