News More News
{{ timeAgo('2022-11-10 23:01:32 -0600') }} basketball Edit

Slant TV with Norm Roberts

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 5 Kansas took control early against North Dakota State on Thursday night and never looked back. In defeating the Bison, 82-59, three players, Jalen Wilson (21), Gradey Dick (12), and MJ Rice (10) scored in double-figures to lead the way. After the game, Norm Roberts talked about the performance, the play of Jalen Wilson and several others, and KU's showdown against Duke next week.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}