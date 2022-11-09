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{{ timeAgo('2022-11-09 14:00:55 -0600') }} basketball Edit

Slant TV with Norm Roberts and Kevin McCullar, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Wednesday afternoon, Norm Roberts and Kevin McCullar, Jr., met with the media to preview the North Dakota State game. The Duo talked about KU's season-opening win over Omaha, life without Bill Self during the game, the health of Dajuan Harris, what improvements need to be made moving forward, the mood of the team, and much more.

Norm Roberts

Kevin McCullar, Jr.

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