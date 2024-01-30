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Some key takeaways after No. 8 Kansas dominated OSU, 83-54

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 8 Kansas (17-4; 5-3) dominated Oklahoma State (9-12; 1-7) to the tune of 83-54. With Kevin McCullar, Jr., out of action due to a bone bruise, five players, Hunter Dickinson (16), KJ Adams, Jr. (16), Dajuan Harris, Jr. (12), Johnny Furphy (11), and Elmarko Jackson (10) led the way offensively for the Jayhawks.

For some key takeaways from KU's dominating win over OSU, click here.

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