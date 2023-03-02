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Some key takeaways from Bill Self's weekly press conference

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, Bill Self conducted his weekly press conference in Lawrence to preview the Texas game and more.

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