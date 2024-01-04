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Some key takeaways from Bill Self's weekly press conference on Thursday

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas head coach Bill Self conducted his weekly press conference in Lawrence earlier today to preview the TCU game and more. Self touched on the health of the team, what stands out about TCU, facing former big man Ernest Udeh, Jr., and much more.

For some key takeaways from Self’s time with the media, click here.

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