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Some key takeaways from KU's road win at Oklahoma

Hunter Dickinson scored 20 points and pulled down 16 rebounds against Oklahoma
Hunter Dickinson scored 20 points and pulled down 16 rebounds against Oklahoma (USATodaySporsImages.com)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Down by 11 points in the first half, No. 6 Kansas rallied to defeat No. 25 Oklahoma, 67-57 in Norman, Okla., on Saturday. In moving to 20-6 overall and 8-5 in the Big 12, the Jayhawks were led by Hunter Dickinson (20), Johnny Furphy (15), Dajuan Harris (11), and Kevin McCullar, Jr. (10).
For some key takeaways from KU's big road win, click here.

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