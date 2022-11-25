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Some thoughts heading into the Battle 4 Atlantis Championship

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, No. 3 Kansas defeated Wisconsin, 69-68 in overtime to advance to the Battle 4 Atlantis Championship game. The Jayhawks were led by Jalen Wilson (29), Kevin McCullar, Jr. (18), and Gradey Dick. On Friday night, Kansas will square off against No. 22 Tennessee in the Battle 4 Atlantis Championship game.

For some thoughts on tonight's battle, click here.

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