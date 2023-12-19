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Some thoughts on KU hoops with Big 12 play looming

Both Hunter Dickinson and Kevin McCullar, Jr., are averaging 19.2 points per game this season
Both Hunter Dickinson and Kevin McCullar, Jr., are averaging 19.2 points per game this season (USATodaySportsImages.com)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas is set to close out the regular season at home against Yale on Friday night and, on December 30, the Jayhawks square off against Wichita State at T-Mobile Center. After an extremely challenging non-conference schedule, No. 2 Kansas will open up Big 12 play at home against TCU on January 6.

With Big 12 play looming, here are just some of my thoughts on the No. 2 ranked Kansas Jayhawks. For the very latest, click here.

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