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Some thoughts on No. 4 Kansas with Big 12 play looming

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 4 Kansas has won five-straight games by double-digits since losing to Tennessee on November 25. Bill Self's squad will look to make it six straight when Oklahoma State comes to Allen Fieldhouse for the Big 12 opener on Saturday.

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