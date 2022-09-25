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Sunday Update: Recruits react to Duke game, 4-0 start

Darin Conley has heard a lot of good things about the KU program from his brother, Quinton
Darin Conley has heard a lot of good things about the KU program from his brother, Quinton
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

We are getting more reaction every hour from recruits who watched the Jayhawks knock off Duke to move to 4-0.

We will update what they say in our recruiting update thread linked below.


UPDATE: Sunday- 3:07 p.m.

Darin Conley gets to hear about the program from his brother Quinton, who is a former three-star recruit playing at KU.

Conley was at the Duke game and talked about what he hears about the Kansas team and his thoughts on the crowd and atmosphere.

Follow the link for the new Sunday updates that are coming in:

LINK: Sunday Update from recruits and what they are saying about KU

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