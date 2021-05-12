JayhawkSlant - Thoughts: Marcus Harris enters the transfer portal

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football
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Thoughts: Marcus Harris enters the transfer portal
Jon Kirby
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JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
The portal hasn't been good to the Jayhawks the last week when it comes to defensive linemen. Kansas has now lost two starters on the defensive front with DaJon Terry and Marcus Harris.
Harris just announced moments ago he was entering the transfer portal. Here are some thoughts on how this will factor into the defensive line and how the portal hasn't been friendly to KU.
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