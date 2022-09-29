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Thursday Recruiting Update: First visitor list released

Quarterback Kasen Weisman is one of the visitors on the early list
Quarterback Kasen Weisman is one of the visitors on the early list
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

There are several prospects making their way back to Lawrence for a second time. There was a good group of visitors last week and the list could be approaching 50 names for the Iowa State game.

Here is our first list for the weekend with some of the notable names expected in. Two prospects from Florida said they have to wait to see what Hurricane Ian does before they know if they will make the trip.

Everything is updated in the link below:

FIRST UPDATE: Recruits expected in for the Iowa State game

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