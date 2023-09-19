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UNCUT: Andy Kotelnicki BYU press conference

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Andy Kotelnicki talked with the media about BYU's defense and ball security concerns. See everything the Jayhawks offensive had to say going into the BYU game.

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