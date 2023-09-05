News More News
ago football Edit

UNCUT: Andy Kotelnicki Illinois week

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Andy Kotelnicki met with the media today to talk about the Missouri State game and the upcoming matchup with Illinois.

Watch everything Kotelnicki had to say in his press conference.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}