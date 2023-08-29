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UNCUT: Andy Kotelnicki on Missouri State week

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Offensive coordinator talked about facing Missouri State and getting his unit ready. See everything he had to say heading into the game.

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