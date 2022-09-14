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{{ timeAgo('2022-09-14 14:46:32 -0500') }} football Edit

UNCUT: Andy Kotelnicki on option game, Houston's defense, much more

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Andy Kotelnicki complimented his offense for playing "clean" football and talked about the evolution of the option, which they showed against West Virginia.

Hear everything the Jayhawks offensive coordinator had to say about as they get ready to play Houston.

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