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UNCUT: Andy Kotelnicki talks about Nevada, Illinois game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas offensive coordinator Andy Kotelnicki met with the media and went over the Jayhawks win against Illinois and covered their upcoming opponent Nevada.

See everything he had to say about the offense in his recent press conference.

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