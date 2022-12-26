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{{ timeAgo('2022-12-26 20:05:47 -0600') }} football Edit

UNCUT: Brian Borland, Andy Kotelnicki at the Liberty Bowl

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

KU coordinators Brian Borland and Andy Kotelnicki met with the media at the Liberty Bowl. They talked about what teams in the Big 12 Arkansas reminds them of in terms of style of play.

Borland and Kotelnicki covered several topics and we have the full interview from today's media session.

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