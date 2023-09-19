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UNCUT: Brian Borland BYU press conference

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Brian Borland talked about the early season success on defense and his thoughts about the BYU defense.

Watch everything Borland had to say during his press conference as the Jayhawks get ready to open Big 12 play.

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