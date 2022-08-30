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UNCUT: Brian Borland going into Tennessee Tech game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Defensive coordinator Brian Borland covered several positions and some of the competition that appeared on the depth chart.

See what Borland had to say about the defense as the Jayhawks get ready to open the season.

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