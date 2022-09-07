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{{ timeAgo('2022-09-07 14:45:26 -0500') }} football Edit

UNCUT: Brian Borland ready to face West Virginia

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Brian Borland felt his front seven played well against Tennessee Tech and there were a lot of positives they could take away from the performance.

He said a different challenge awaits this week with former five-star quarterback JT Daniels and an offense who can move the ball several ways.

Hear everything Borland had to say after meeting the media and preparing for the Mountaineers.

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