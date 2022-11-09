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UNCUT: Brian Borland talks about facing Texas Tech

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

For the fourth straight week Brian Borland's defense will face a team with questions about the starting quarterback.

He talked about preparing for different quarterbacks and getting ready for the fast-pace style the Texas Tech offense likes to use.

See everything Borland had to say in his meeting with the media.

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