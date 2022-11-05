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UNCUT: Devin Neal on his record-breaking day

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Devin Neal became the first running back in KU history to have 200 yards rushing and 100 yards receiving in a game.

He credited his offensive line and talked about sharing a moment with his parents after the game.

Neal said local players having success at KU can make an impact on recruiting and much more.

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