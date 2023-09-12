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UNCUT: Everything Brian Borland said during Nevada week

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas defensive coordinator Brian Borland talked about the defense's performance against Illinois and gave a preview for Nevada.

Borland liked the physicality of the defense and gave his take playing without players who will miss the first half.

See everything Borland had to say during his press conference.

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