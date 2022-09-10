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UNCUT: Everything Lance Leipold had to say after West Virginia

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold talked about his team's win over West Virginia in his post-game press conference.

Hear every word the Jayhawks head coach had to say.

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