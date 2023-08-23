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ago football Edit

UNCUT: Everything Lance Leipold had to say August 23rd

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold held his final press conference before game week. He talked about special teams, latest on Jalon Daniels injury, the impact of NIL and much more.

See everything Leipold had to say in his press conference below.

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