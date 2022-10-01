News More News
{{ timeAgo('2022-10-01 21:41:58 -0500') }} football Edit

UNCUT: Everything Lance Leipold said after the Iowa State win

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold talked about his team-s 5-0 start, how the defense came up big, Daniel Hishaw's injury and much more.

See everything the Jayhawks coach had to say after his team stayed undefeated with the win over Iowa State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}