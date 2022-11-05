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UNCUT: Everything Lance Leipold said after the OSU win

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold met with the media after the Jayhawks won their sixth game and became bowl eligible for the first time since 2008.

Leipold talked about how proud of his team he is, Devin Neal's career day, the defense and what this means for the program.

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