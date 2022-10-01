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UNCUT: Jalon Daniels on the win over Iowa State, the defense

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Jalon Daniels gave credit to the defense after they held Iowa State to 11 points as the Jayhawks move to 5-0.

See everything Daniels had to say after the win over the Cyclones.

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