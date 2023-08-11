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UNCUT: Jonathan Wallace gives an update on the running backs

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

If there is a coach who has to be in a good mood during training camp it is Jonathan Wallace.

For the first time in a long time the Jayhawks running back coach has a healthy group to work with as they go through fall camp.

Here from Wallace and get his thoughts on where the group is with a week left in camp.

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