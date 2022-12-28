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UNCUT: Lance Leipold after Liberty Bowl

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Memphis- See everything Lance Leipold had to say after the Jayhawks lost to Arkansas in three overtimes. We were live at Leipold's press conference and he talked about the wild finish in the Liberty Bowl.

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