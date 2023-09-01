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UNCUT: Lance Leipold after Missouri State win

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold met with the media following his team's win over Missouri State to move to 1-0.

Leipold talked about Jason Bean's performance, the latest on Jalon Daniels and much more.

See everything he had to say after the game.

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