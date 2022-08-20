 JayhawkSlant - UNCUT: Lance Leipold after open scrimmage
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UNCUT: Lance Leipold after open scrimmage

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Hear what Lance Leipold had to say after the Jayhawks open scrimmage on Saturday morning.

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