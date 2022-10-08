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UNCUT: Lance Leipold after the TCU loss

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold said he was proud of the effort and the way his team continued to fight during the TCU game.

Leipold talked about Jason Bean coming in after halftime, the defense getting stops, and cleaning up mistakes.

See everything Leipold had to say after the TCU game.

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