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{{ timeAgo('2022-09-24 15:34:18 -0500') }} football Edit

UNCUT: Lance Leipold after win over Duke

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold talked about his teams win over Duke, a 4-0 start, was asked about Jalon Daniels for Heisman and much more.

See everything Leipold had to say after the game and the sold out crowd.

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