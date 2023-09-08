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UNCUT: Lance Leipold after win over Illinois

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold talked about his team's win over Illinois, the return of Jalon Daniels, starting off 2-0 and much more.

Hear what Leipold had to say after the win in his postgame press conference.

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