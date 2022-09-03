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UNCUT: Lance Leipold after win over Tennessee Tech

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold was pleased with Jalon Daniels performance and gives his take on the Jayhawks convincing win over Tennessee Tech.

See what Leipold had to say in his post-game press conference on several topics.

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