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UNCUT: Lance Leipold at media day

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold just met with the media and covered several topics about his team as fall camp gets ready to come to a close.

See everything he had to say in his final media session of the week.

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